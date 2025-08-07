Eskişehir'de Yaşlılar İçin 'Her Yaşta Aktif, Her Yaşta Güçlü' Programı Başlatıldı

Eskişehir'deki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 65 yaş ve üzeri bireylere yönelik "Her Yaşta Aktif, Her Yaşta Güçlü" programı başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, proje ile yaşlı bireylerin fiziki, bilmekle alakalı ve psikososyal açıdan desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti. Programın Dünya Sağlık Örgütü'nün aktif yaşlanma yaklaşımı temel alınarak hazırlandığını dile getiren Bildirici, söz konusu uygulamanın yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini söyledi. Programın sekiz oturumdan oluştuğunu ve dört hafta içinde tamamlanacak şekilde planlandığını belirten Doç. Dr. Bildirici, şu bilgileri verdi:

"Bu programla birlikte; yaşlı bireylerin fiziksel sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi, bilmekle alakalı işlevlerinin desteklenmesi, psikososyal dayanıklılıklarının artırılması ve toplumsal yaşama aktif katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor."

Grup sürecinin, Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli sosyal hizmet uzmanının liderliğinde yürütüldüğünü belirten Bildirici, sürece psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, aile hekimi veya halk sağlığı uzmanı, ergoterapist ve tıbbi sekreterin de katkı sunduğunu ifade etti. Multidisipliner ekip yapısı sayesinde katılımcılara bütüncül bir yaklaşımla hizmet verildiğini vurguladı.

Doç. Dr. Yaşar Bildirici, programa katılımın ön değerlendirme görüşmesi ve bilimsel geçerliliği olan ölçme araçlarıyla yapılan testler sonucunda belirlendiğini söyledi. Ayrıca, sürecin sonunda katılımcıların yaşam kalitelerinde meydana gelen değişimlerin bilimsel yöntemlerle takip edildiğini ve gerekli geri bildirimlerin sağlandığını belirtti. Vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurmaya davet eden Doç. Dr. Bildirici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaş almak hayatın doğal bir sürecidir. Ancak aktif yaş almak, bilinçli bir tercihtir. Her yaştan bireyin sağlıklı, güçlü ve sosyal bir yaşam sürmesi bizim önceliğimizdir." - ESKİŞEHİR