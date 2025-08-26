Eskişehir’de Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ziyareti

Güncelleme:
Vali Hüseyin Aksoy, açılışı yapılacak olan Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti ve son düzenlemeler hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılışı gerçekleştirilecek olan Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Aksoy, açılışı gerçekleştirilecek olan Fethi Yılmaz Sezer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Vali Aksoy, Hayırsever Fethi Yılmaz Sezer tarafından yaptırılan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Yapılan son düzenlemeler hakkında ise Vali Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve ilgililerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
