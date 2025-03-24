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Eskişehir'de Yaralı Kızıl Şahin Kurtarıldı

Eskişehir'de Yaralı Kızıl Şahin Kurtarıldı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çobanlar tarafından kanadı kırık halde bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi ve tedavi edilecek.

Eskişehir'de çobanların kanadı kırık halde bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Seyitgazi İlçesi Aksaklı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlara bakan çobanlar merada yaralı bir kızıl şahin buldu. Çevredeki bir eve götürülen kartalın kanadının kırıldığı belirlendi. Çobanlar, uçamayan kartalın kanadının ucunu iple sıkıp durumu mahalle muhtarına bildirdi. Muhtar Cüneyt Öter, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile iletişime geçti. Yaralı şahin, kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan DKMP yetkililerine teslim edildi. Şahinin tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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