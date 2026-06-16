Yol kenarına bırakılan yanmış araç dikkat çekiyor

Eskişehir'de yol kenarında duran yanmış ve kullanılamaz haldeki otomobil, çevreden geçenlerin dikkatini çekiyor.

Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale gelen bir araç yol kenarına terk edilmiş durumda beklediği görüldü. Tamamen kullanılamaz hale gelen otomobilin neden orada bırakıldığı henüz bilinmiyor. Hem görüntü kirliliğine yol açan hem de trafik ve yaya güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek potansiyele sahip olan hurda araç, bölgeden geçenlerin tepkisini çekiyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı