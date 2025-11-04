Eskişehir'de Ücretsiz Hamsi Dağıtımı Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir balıkçı, vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı. Sabah erken saatlerde başlayan dağıtım kısa sürede duyulunca, tezgahın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, vatandaşlar balık alabilmek için sırada bekledi. Balıkçı, hamsinin bol çıkması nedeniyle böyle bir kampanya yaptığını belirterek, "Vatandaşımızın yüzü gülsün istedik" dedi.

Ücretsiz hamsi dağıtımı ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. - ESKİŞEHİR