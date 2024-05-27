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Eskişehir'de Tutuklu ve Hükümlülerin El Sanatları Sergisi Açıldı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde başlatılan çalışmalarla Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin ürettiği el sanatları ürünlerinin sergileneceği El Emeği Göz Nuru Sergisi düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde başlatılan çalışmalarla Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin üretmiş oldukları el sanatları ürünlerinin sergileneceği El Emeği Göz Nuru Sergisi düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Aydın Ertekin, hükümlülerin ürettikleri sanat ürünlerinin bir iletişim aracı olduğunu vurgulayarak, "Bu sergi sadece sanatın değil, aynı zamanda insani değerlerin de bir yansımasıdır. Sergi yoluyla kurulan bu iletişim, toplumun her kesimine ulaşması ile ürünlerin sadece burada fiziksel olarak sergilenmesinden öte bir iletişim misyonu taşımaktadır" dedi.

"Hükümlülerimizin tahliyeleri sonrası sosyal hayata adapte olmaları noktasında büyük işler başarabiliriz"

Açılış konuşması gerçekleştiren Başsavcı Ali Yeldan, cezalarını infaz etmekteyken kurulan eğitim atölyelerinde el becerilerini geliştirerek sanatsal ürünler üreten hükümlüleri ve çalışmalarda emeği geçenleri tebrik ederek, "Hükümlülerimizin çalışmalarını şehrimizin markası olan Anadolu Üniversitesi'nde sergilemek bu çalışmayı daha anlamlı kılmaktadır. Hükümlülerin hislerini yansıttıkları ürünlerin öğrencilerimiz ve toplumumuzla buluşturulması büyük bir öneme sahip. Bu çalışmaları ve iletişim kanallarımızı ne kadar genişletebilirsek hükümlülerimizin topluma yeniden kazandırılmaları ve tahliyeleri sonrası sosyal hayata adapte olmaları noktasında büyük işler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışına ilgi yoğun olurken, konuşmaların ardından sergi alanı ve ürünler ziyaretçiler tarafından incelendi. 31 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan El Emeği Göz Nuru Sergisi'nde üretilen ürünler satın alınabilecek.

Açılışa Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Aydın Ertekin ve Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri ile birlikte çok sayıda ziyaretçi katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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