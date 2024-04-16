Eskişehir'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Eskişehir'de lise öğrencileri, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği ile Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Turizm Haftası nedeniyle özel etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak, liseli öğrenciler ile bando eşliğinde yürüyüş yapıldı. Pankartlarla birlikte Odunpazarı Meydanı'ndan Tepebaşı Ulus Anıtı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşle turizm haftasının anlam ve önemine dikkat çekilmesi amaçlandı. Hafta çerçevesinde düzenlenen etkinlikler 19 Nisan'a kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR