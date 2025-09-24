Eskişehir'de Trafik Problemlerine Dubalar Çözüm Olmadı

Eskişehir'in Atatürk Caddesi'nde yaşanan trafik problemleri ile ilgili konuşan İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Duru ve Ulubat sokakların çıkışındaki dubalar kaldırılırsa ışıklardaki araç yoğunluğunun azalabileceğini söyledi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar çerçevesinde, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne dubalar yerleştirildi. Kazaların engellenmesi amacıyla yapılan dubalar trafiğin sıkışmasına yol açarken, Eskişehir Tren İstasyonu'ndan Tarihi Odunpazarı Evleri istikametine doğru seyir halinde olan sürücülerin İstiklal Mahallesi'ne dönüşleri engellenmiş oldu. Çevre sakinlerinin sıkça şikayetlerini ilettiği konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Duru ve Ulubat sokakların çıkışındaki dubalar kaldırılırsa ışıklardaki araç yoğunluğunun azalabileceğini ifade etti. Muhtar Alparslan, mahalleye girişin daha kolay sağlanabilmesi için UKOME'de yeniden değerlendirme yapılmasını istediklerini belirtti.

"Mahalleye girişin kolaylaştırılması için değerlendirme yapılsın"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, "İstasyon yönünden gelen bir sürücü Millet Bahçesi'nin etrafından 3 ışık dolanarak İstiklal Mahallesi'ne dönebiliyor. Duru Sokak ve Ulubat Sokak revize edilerek sola dönüş sağlanabilirse, Atatürk Caddesi'nde ışıklarda araç birikiminin azalacağını düşünüyoruz. Bu mahalleye girişin daha kolay sağlanabilmesi için, UKOME'nin tekrar değerlendirme yapmasını talep ediyoruz. Ercan Sokak'ta da, 'U Dönüşü Yapılmaz' ve 'Sola Dönüş Yapılmaz' tabelaları var ama gördüğümüz kadarıyla oradan dönenler oluyor, trafik kilitleniyor. Ona da ayrı bir çözüm düşünmek gerekiyor. Ambulans çıkışı olduğu için Ercan Sokak'ın oraya dubalar konulmadı, ama bunun için de İl Sağlık Müdürlüğü'nün ana giriş kapısı kullanılabilir" dedi. - ESKİŞEHİR