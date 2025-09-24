Haberler

Eskişehir'de Trafik Problemlerine Dubalar Çözüm Olmadı

Eskişehir'de Trafik Problemlerine Dubalar Çözüm Olmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Atatürk Caddesi'nde yerleştirilen dubaların trafik yoğunluğunu artırdığını belirtti ve Duru ile Ulubat sokaklarının revize edilmesini talep etti.

Eskişehir'in Atatürk Caddesi'nde yaşanan trafik problemleri ile ilgili konuşan İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Duru ve Ulubat sokakların çıkışındaki dubalar kaldırılırsa ışıklardaki araç yoğunluğunun azalabileceğini söyledi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar çerçevesinde, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne dubalar yerleştirildi. Kazaların engellenmesi amacıyla yapılan dubalar trafiğin sıkışmasına yol açarken, Eskişehir Tren İstasyonu'ndan Tarihi Odunpazarı Evleri istikametine doğru seyir halinde olan sürücülerin İstiklal Mahallesi'ne dönüşleri engellenmiş oldu. Çevre sakinlerinin sıkça şikayetlerini ilettiği konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Duru ve Ulubat sokakların çıkışındaki dubalar kaldırılırsa ışıklardaki araç yoğunluğunun azalabileceğini ifade etti. Muhtar Alparslan, mahalleye girişin daha kolay sağlanabilmesi için UKOME'de yeniden değerlendirme yapılmasını istediklerini belirtti.

"Mahalleye girişin kolaylaştırılması için değerlendirme yapılsın"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, "İstasyon yönünden gelen bir sürücü Millet Bahçesi'nin etrafından 3 ışık dolanarak İstiklal Mahallesi'ne dönebiliyor. Duru Sokak ve Ulubat Sokak revize edilerek sola dönüş sağlanabilirse, Atatürk Caddesi'nde ışıklarda araç birikiminin azalacağını düşünüyoruz. Bu mahalleye girişin daha kolay sağlanabilmesi için, UKOME'nin tekrar değerlendirme yapmasını talep ediyoruz. Ercan Sokak'ta da, 'U Dönüşü Yapılmaz' ve 'Sola Dönüş Yapılmaz' tabelaları var ama gördüğümüz kadarıyla oradan dönenler oluyor, trafik kilitleniyor. Ona da ayrı bir çözüm düşünmek gerekiyor. Ambulans çıkışı olduğu için Ercan Sokak'ın oraya dubalar konulmadı, ama bunun için de İl Sağlık Müdürlüğü'nün ana giriş kapısı kullanılabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkıcı Maral'dan şoke eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım

Şok eden itiraf: Müziğimle siyasi mesaj vermem istendi, uyarılar aldım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.