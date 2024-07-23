Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç için kurban eti dağıtıldı
Eskişehir'de 2 Temmuz'da kullandığı motosiklet ile bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Melih Can Polat'ın arkadaşları, kestikleri kurbanın etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Eskişehir'de 2 Temmuz'da kullandığı motosiklet ile bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Melih Can Polat'ın arkadaşları, kestikleri kurbanın etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Eskişehir-Ankara kara yolunda 2 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında, motosikleti ile bariyerlere çarpan 23 yaşındaki Melih Can Polat, hayatını kaybetti. Melih Can Polat'ın da içinde bulunduğu SkyRiders Motosiklet Kulübü'nün üyeleri, kazada kaybettikleri arkadaşlarının hayrına kurban kesti.
Kulüp üyeleri, kestikleri kurbanın etlerini Gündoğdu ve Zincirlikuyu mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. - ESKİŞEHİR