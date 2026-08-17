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Eskişehir'de araç sayısı 407 bini aştı

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TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz sonunda 407 bin 122'ye ulaştı. Otomobiller 224 bin 578 ile ilk sırada yer alırken, ülke genelinde toplam araç sayısı 34 milyon 746 bin 396 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 407 bin 122'ye ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 320 adet artarak, 407 bin 122'ye ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 224 bin 578 adeti otomobil, 74 bin 660 'ı motosiklet, 57 bin 699 adeti kamyonet, 29 bin 286 adeti traktör, 12 bin 82 adeti kamyon, 4 bin 649 adeti minibüs, 2 bin 715 adeti otobüs, bin 453 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396'a ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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