Eskişehir'de Tatlı Üretimi Sağlıksız Ortamda Yapılıyor

Eskişehir'de bulunan bir imalatçıda üretilen tatlıların sağlıksız şartlarda ve ortamda taşınması, bulundurulması dikkati çekti.

İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde bulunan bir tatlı imalathanesi yol üstünden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Üretilen ve nakledilmek üzere hazırlanın halka tatlılar 3 tekerlekli bisiklete yüklendikten sonra aracın arka kapıları açık bir şekilde bırakıldı. Oluşan bu görüntü, tatlıları yoldan geçen araçlardan kaynaklı toz ve egzoz gazlarına maruz bırakırken, hava yoluyla bulaşan hastalıklara ve sokak hayvanlarına kapı araladı. Bu durum, imalathanedeki mevcut hijyen ve sağlık şartlarını da sorgulattı. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan esnafın bu davranışı resmen 'pes' dedirtti. - ESKİŞEHİR