Haberler

Eskişehir'de Tatlı Üretimi Sağlıksız Ortamda Yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir tatlı imalathanesinde üretilen tatlıların sağlıksız şartlarda taşınması dikkat çekti. Tatlılar, 3 tekerlekli bisiklete yüklenerek hava kirliliğine maruz kalıyor.

Eskişehir'de bulunan bir imalatçıda üretilen tatlıların sağlıksız şartlarda ve ortamda taşınması, bulundurulması dikkati çekti.

İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde bulunan bir tatlı imalathanesi yol üstünden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Üretilen ve nakledilmek üzere hazırlanın halka tatlılar 3 tekerlekli bisiklete yüklendikten sonra aracın arka kapıları açık bir şekilde bırakıldı. Oluşan bu görüntü, tatlıları yoldan geçen araçlardan kaynaklı toz ve egzoz gazlarına maruz bırakırken, hava yoluyla bulaşan hastalıklara ve sokak hayvanlarına kapı araladı. Bu durum, imalathanedeki mevcut hijyen ve sağlık şartlarını da sorgulattı. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan esnafın bu davranışı resmen 'pes' dedirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.