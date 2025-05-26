Eskişehir'de Taşınan Toz Araçları Çamurla Kapladı

Eskişehir'de Taşınan Toz Araçları Çamurla Kapladı
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Eskişehir'de etkili olan toz taşınımı nedeniyle otomobiller çamur ile kaplanırken, oto yıkamacılar araçların tekrar tozlanmasının önüne geçmekte zorlandıklarını belirtti. Vatandaşlar kapalı garaj ve otopark kullanmaları konusunda uyarıldı.

Eskişehir'de taşınılan toz yüzünden otomobiller çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, bölgede toz taşınımı uyarısı yapıldı, bu durum araçlarda çamur oluşumuna yol açtı. Bu taşınılan tozun temizlemenin zor olduğunu belirtirken oto yıkamacı Fahri Toğrul, yıkandıktan bir saat sonra araçların yeniden tozla kaplandığını ifade etti. Vatandaşlara kapalı garaj veya otopark kullanmaları önerilirken, yağmurun çamuru artırdığına dikkat çekildi.

"Çıkarmak için çok fazla çaba harcıyoruz"

20 Yıldır oto yıkama işi ile uğraşan Fahri Tuğrul, bu oluşan toz taşınımı durumu hakkında, "Gelen bütün arabalar zaten tozlu şeklinde geliyor, hatta yıkadığımız arabalar bile tekrar alınmadıkları zaman bir saat içinde yeniden toza bürünebiliyor. Artık bu toz Afrika'dan mı geliyor, nereden geliyor, bir toz aşınımı mı var bilmiyorum? Bu yağmurun etkisiyle birlikte arabanın üstünde bir çamur oluşuyor. Bu tozdan korunmak için vatandaşların varsa kapalı garajlarını tercih etmeleri gerekiyor. Bunun yanında kapalı otoparklar bir nebze koruyor ama toz her yerde olduğu için. Yine de yağmur yağarsa arabalar dışarıda kalacağı için çok bir önlem olmuyor. Bu gelen toz, temizlenmesi aşırı zor bir toz. Çıkarmak için çok fazla çaba harcıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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