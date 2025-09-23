Eskişehir'de Sünnet Aracı Çekici ile Taşındı

Eskişehir'de bozuk olmamasına rağmen farklı gözükmesi amacıyla çekici ile taşınan sünnet aracı ilginç görüntü oluşturdu.

Yenikent mahallesi Sinan Alağaç caddesi üzerinde bulunun bir düğün salonunda, 9 yaşındaki Ata Akpınar için sünnet düğünü düzenlendi. Sünnet aracı için Akpınar ve annesinin aklına farklı bir konsept fikri geldi. Bir aile dostunun yardımıyla, süslenen sünnet aracı çalışır vaziyette olmasına rağmen çekiciye yerleştirildi. Düğün salonunun önüne çekici ile getirilen aracı görenler, ilk başta arıza olduğunu zannetti. Sonradan gerçeği öğrenen vatandaşlar hayret yaşarken, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

"Herkes aracın bozulduğunu zannetti"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan anne Filiz Akpınar, "Oğlum için sünnet düğünü yaptık. Bugün çok heyecanlı, güzel bir gündü. Sağ olsun, birçok kişi bize destek oldu. En çok da abime teşekkür ediyorum. Onun sayesinde ilginç bir konsept yaptık. Girişimizin normal değil, daha farklı olmasını istedik. Onun için kurtarma aracı üzerinde gelmeyi tercih ettik. Bizim için çok değişik bir deneyim oldu. Herkes aracın bozulduğunu zannetti, 'Arabayı nereye götürüyorlar' diye sordular. Biz de bunun konseptimiz olduğunu anlattık, insanlar hayrete düştüler" dedi. - ESKİŞEHİR