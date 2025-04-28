Eskişehir'de Su Dolu Kuyudan Köpek Kurtarıldı
Eskişehir'de bir köpek, su dolu kuyuya düşmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eskişehir'de su dolu kuyuya düşen köpek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.
Kütahya yolu üzerinde bir köpek su dolu kuyuya düştü. İhbar üzerine AFAD ekipleri köpeğin kurtarılması amacıyla harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, kuyu içerisindeki köpek başarıyla çıkartıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel