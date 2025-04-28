5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

İstanbul'da kuvvetli rüzgar hayatı kabusa çevirdi

Eskişehir'de Su Dolu Kuyudan Köpek Kurtarıldı

Eskişehir'de Su Dolu Kuyudan Köpek Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir köpek, su dolu kuyuya düşmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de su dolu kuyuya düşen köpek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya yolu üzerinde bir köpek su dolu kuyuya düştü. İhbar üzerine AFAD ekipleri köpeğin kurtarılması amacıyla harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, kuyu içerisindeki köpek başarıyla çıkartıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.