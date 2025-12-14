Dondurucu soğuklara rağmen gondol keyfi Eskişehir'in gezi rutininden çıkmadı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dondurucu soğuklar etkisini gösterirken, kenti ziyaret edenler Porsuk Çayı turunu gezi planlarından eksik etmedi.

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği Eskişehir'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dondurucu soğuklar etkili oldu. Kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya karşı kalın giysilerle tedbir alarak Porsuk Çayı üzerinde gondol keyfi yapmaya devam etti. Havanın soğumasına aldırış etmeyen ziyaretçiler, kentin simgesi haline gelen gondol turlarını Eskişehir'in gezi rutininden çıkarmadı. - ESKİŞEHİR