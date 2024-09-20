Eskişehir'de Sivrihisar ve Mihalıççık'ın Kurtuluşu Kutlandı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle mesajlar yayımladı.

Eskişehir'de bugün Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinde düşman istilası ile başlayıp günler süren esareatin ardından 20 Eylül 1921 tarihinde Türk askerlerinin Yunan tümenlerini geri püskürtmelerinin 103'üncü yıl dönümü kutlanıyor. Bu çerçevede Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2 ilçenin kurtuluşu için de ayrı mesajlar yayımladı. Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamış olduğu mesajlarında, "Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutluyor, milli mücadelemizin kahramanlarını rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR