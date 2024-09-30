Eskişehir'de Sıkışan Keçi AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Eskişehir'de Lütfiye Mahallesi'nde yamaçta sıkışan bir keçi, AFAD ekiplerinin başarılı çalışmaları ile kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Eskişehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekipleri tarafından sıkıştığı yamaçtan kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.
Odunpazarı İlçesi Lütfiye Mahallesi'nde bir keçi 2-3 metre yükseklikteki yamaca sıkıştı. Durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirildi. İhbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Hızla olay yerine intikal eden ekiplerce çalışma başlatıldı. Ekiplerin çabaları sonucunda kurtarılan keçi geri sahibine götürüldü. - ESKİŞEHİR