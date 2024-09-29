Eskişehir'de Seyit Sultan Şücaeddin Veli'yi Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 8. Uluslararası 28. Ulusal Seyit Sultan Şücaeddin Veli'yi Anma Etkinlikleri'ne katılım sağladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın da katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Seyit Sultan Şücaeddin Veli Postnişini Mehmet Demirtaş tarafından açılış duası yapıldı. Programda konuşma yapan Vali Aksoy, "Selçuklu yurdu Seyitgazi'nin bağrındaki Şücaeddin Veli Külliyesi, 7 asırdır birliğimizin, dirliğimizin imarı, gönlümüzün dergahı olmuştur" dedi.

Etkinlik dualar, semah ve konserlerle gün boyu devam ediyor. - ESKİŞEHİR