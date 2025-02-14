TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Eskişehir'de Sevgililer Günü'ne Özel Kalp Şeklinde Çibörek

Eskişehir'de Sevgililer Günü'ne Özel Kalp Şeklinde Çibörek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki bir işletme, 14 Şubat Sevgililer Günü için kalp şeklinde çibörek hazırlayarak çiftlere özel bir ikramda bulunuyor. Çibörek ustası Batuhan Deniz, bu jest ile çiftlerin mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

Eskişehir'deki bir işletme, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde çibörek yaptı.

Sevgililer Günü'nde aşkı simgeleyen ürünler dükkanlarda ve raflarda yer alırken, çeşitli tatlar da bugüne özel olarak şekillendi. Eskişehir'in özgün bir lezzeti olan ve genellikle yarım ay şeklinde hazırlanarak ikram edilen çibörek, bir işletme tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalp şeklinde pişirildi.

Yaklaşık 8 yıldır çibörek ustalığı yapan Batuhan Deniz, güzel anlaşan çiftlere kalp şeklinde tasarlanan çiböreği ikram ettiklerini belirtti. Çiftlerin bu özel gününü daha da tatlandırmak istediğini belirten çibörek ustası Deniz, "14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel müşterilerimize kalpli çibörek ikram ediyoruz. Çiftleri mutlu edip, kalplerine dokunuyoruz. Buraya gelen çiftlerimizin iyi anlaştığını görüyoruz ve onlara jest yapıyoruz. Çiftlere kalpli çibörek müessesemizin hediyesi olarak servis ediyoruz. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sevgililer Günü'nde şaşırtan pankart! Tartıştığı eşine böyle seslendi
img

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
img

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
Bankalardaki mevduatlarda zamanaşımı için son tarih belli oldu

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.