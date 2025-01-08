Eskişehir'de Ses Üstü Test Uçuşu Yapılacak
Eskişehir Valiliği, 8 Ocak 2025'de 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak ses üstü test uçuşları esnasında sonic patlama sesi duyulabileceğini duyurdu.
Eskişehir Valiliği, gün içerisinde ses üstü test uçuşu yapılacağını ve sonic patlama sesi duyulabileceğini açıkladı.
Valilik, duyuruyu resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 8 Ocak 2025 sabah 11.00-12.30, öğleden sonra ise 14.00-17.00 saatleri arasında ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, faaliyetler esnasında sonic patlama sesi duyulabileceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel