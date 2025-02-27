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Eskişehir'de Ramazan Yardım Seferberliği

Eskişehir'de Ramazan Yardım Seferberliği
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Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Ramazan ayında her gün 50 aileye iftar yemeği göndereceklerini ve erzak kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını duyurdu.

Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Ramazan ayında her gün 50 aileye iftar yemeği göndereceklerini, ayrıca hayırseverlerin katkılarıyla toplanan erzak kolilerinin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.

Ramazan ayına sayılı günler kala Eskişehirli vatandaşların ihtiyaç sahiplerine karşı yardım seferberliği devam ediyor. Özellikle mahalle sakinleri tarafından temin edilen ve muhtarlıklarda toplanan erzak kolileri, yardım bekleyen ailelere ulaştırılmaya hazırlanılıyor. Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Ramazan ayı boyunca her gün 50 aileye iftar yemeği götürüleceklerini, aynı şekilde erzak kolilerinin ve yemek kartlarının da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

"Mahallemizde birlik ve beraberlik içinde Ramazanı eski tadında yaşamak için çalışacağız"

Açıkgöz, mahalle sakinlerinin katılımları sayesinde toplanan yardımların, muhtarlıklar kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazanın yaklaşması dolayısıyla mahallemizde bulunan yardıma muhtaç aileler için seferberlik başlattık. İhtiyaç sahiplerinin Ramazan ayını daha rahat geçebilmeleri için, yardımseverler tarafından muhtarlığımıza erzak kolileri getiriliyor. Bunun haricinde yaklaşık 50 ailemize her gün iftar yemeği götürülecek. Yeşiltepe Muhtarlığı olarak hazırlıklarımızı yaptık, mahallemizde birlik ve beraberlik içinde Ramazanı eski tadında yaşamak için çalışacağız. Bu noktada gelen yardımlar da zaten yerlerine ulaştırıldı."

"İhtiyaç sahiplerinin Ramazan ayını sıkıntısız bir biçimde geçirmelerini istiyoruz"

Özellikle erzak yardımlarının her zaman bir ailenin ihtiyaçlarını 30 gün boyunca karşılayacak düzeyde olmadığına dikkat çeken Açıkgöz, bunun için de Ramazan boyunca gelen yardımların takviyesini yapacaklarını belirtti. Mahalle olarak ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayını sıkıntısız bir biçimde geçirmelerini istediklerini söyleyen Açıkgöz, "Böylelikle ailelerimiz Ramazan Bayramı'na kadar erzak sorunu yaşamadan oruçlarını rahatlıkla tutup ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bazı yardımseverler tarafından market kartları da getiriliyor. Özellikle çocuklu ailelere bu kartları vererek çocuklarıyla birlikte alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca gelen yardımlarla pide ve ekmek dağıtımına da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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