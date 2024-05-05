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Eskişehir'de Porsuk Çayı'ndaki gondol turlarına yoğun ilgi

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Eskişehir'de şehrin simgelerinden birisi olan Porsuk Çayı'ndaki gondol turlarına ilgi gösteren vatandaşlar iskelede dakikalarca sıra bekleyerek yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar gondola binmek için güzel manzaranın tadını çıkarttı.

Eskişehir'de şehrin simgelerinden birisi olan Porsuk Çayı'ndaki gondol turlarına ilgi gösteren vatandaşlar iskelede dakikalarca sıra bekleyerek yoğunluğa neden oldu.

Son birkaç gündür hava sıcaklığının düştüğü Eskişehir'in merkezi noktalarında hafta sonunda da yoğunluk azalmadı. Vatandaşlar şehrin turistik noktalarında kalabalık oluştururken, özellikle kentin simgelerinden birisi olan Porsuk Çayı'nda gerçekleştirilen gondol seferlerine büyük ilgi gösterildi. Gondola binmek isteyen onlarca vatandaş iskelede dakikalarca sıra bekledi. Güzel manzaranın da tadını çıkartan vatandaşlar gondola bindikleri esnada fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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