Eskişehir'de Organ Bağışı Semineri Düzenlendi

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekipleri, kurumlar arası iş birliği ile organ bağışı ve önemi hakkında seminer gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları ile işbirliği halinde seminer düzenlendi. Yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen seminerde, organ bağışı ve öneminden söz edildi. - ESKİŞEHİR