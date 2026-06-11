Öğrenciler, ipek böceğinin üretimine kazandırılma sürecini keşfetti

Eskişehir'de 'Yeşil Beceriler' projesi kapsamında bilgilendirilen öğrenciler, ipek böceği besledi ve oluşumunu tamamlayan kozaların hasadını yaptı.

Yunus Emre Gençlik Merkezi ve Sarıcakaya Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından bir etkinlik düzenlendi. Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar Mahallesi'nde yer alan Kozabirlik Tesisleri'nde öğrenciler, ipek böceğinin yumurtadan çıkıp dut yapraklarıyla beslenmesi ve kozasını örüp ipek üretimine kazandırılmasına kadar geçen süreci yetkililerden ilgiyle dinledi. Gençler, Kozabirlik Başkanı Ramazan Işık'ın bilgilendirmeleriyle ipek böceği beslerken, oluşumunu tamamlayan kozaların hasadını yaparak yeni bir üretim alanını deneyimleme şansı buldular. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı