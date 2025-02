Eskişehir'de Öğrenciler Çöp Adam Yaparak Çevre Kirliliğine Dikkat Çekti

Eskişehir'de bir İngilizce kursundaki öğrenciler kar yağışı olmaması nedeniyle gündelik atıklarla 'Çöp Adam' yaparak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Kış mevsimi son yıllarda yurt genelinde yağışsız geçiyor. Bu sene de etkili olan kurak hava endişeye yol açarken, beklendiği kadar kar yağışı olmaması nedeniyle kardan adam yapamayan çocuklar kendi çözümlerini üretti. Eskişehir'deki bir İngilizce kursunda düzenlenen özel etkinlikte öğrenciler gündelik atıklardan 'Trash Man - Çöpten Adam' yaptı. Yaklaşık 4 saatte yapılan 'Çöp Adam' ilginç görüntüsüyle göze çarptı. Gerçekleştirilen etkinlik ile çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

"Öğrencilerimiz kardan adam yerine çöpten adam yaptı"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan İngilizce öğretmeni Tamer Özdemir, "Normalde ocak ayında ne yapılır? Kardan adam yapılır ama maalesef şu an kardan adam yapamıyoruz. Arkadaşlar oturmuşlar, düşünmüşler. Şı doğadaki duyarsızlığımızı değerlendirmişler, 'Bir etkinlik yapalım' demişler. Hem İngilizce konuşalım hem de bir farkındalık oluşturalım diye 'Trash Man' yapmaya karar vermişler. Türkçe'de 'Çöpten Adam' demek. Yani öğrencilerimiz kardan adam yerine çöpten adam yaptı. Toplumumuz, dünyamız maalesef doğaya karşı çok acımasız davranıyor. Çöp atıyorlar, plastik atıyorlar, denizlerimizi, sularımızı, her yeri kirletiyorlar. Bir de benim savaştığım izmarit var. Umarım bundan sonraki 2'nci etkinliğimiz onunla ilgili olur. İnsanlarımız maalesef her yere izmarit atıyor. Bu güzel bir başlangıç oldu. Emeği geçenleri, öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Kardan adam yaptığımız bir mevsimde şu anda hiçbir şekilde kar göremiyoruz"

Gerçekleştirilen anlamlı etkinliğe katılım sağlayan 17 yaşında Eren Ertuğrul ise "Bu etkinliğimizin amacı, küresel ısınmaya dikkat çekmek. Çünkü normalde kartopu savaşı ve kardan adam yaptığımız bir mevsimde şu anda hiçbir şekilde kar göremiyoruz. Toplam 3-4 saat civarı emek harcadık ve şu anda öğrencilerimizin de emeği ile karşınızda duruyor. Bu farkındalığı sizlere gösterebilmek için bir atıklarımızla bir 'Çöp Adam' yaptık. Atıklarımızı minimal düzeyde tutmak bizler için çok daha iyi olacaktır. Doğamızı koruyalım" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR