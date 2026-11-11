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Eskişehir'de öğrenci yurtlarının beslenme hizmetleri toplantıda değerlendirildi

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Eskişehir'de öğrenci yurtlarının beslenme hizmetleri toplantıda değerlendirildi
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Eskişehir'de öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Müdürü Hasan Kalın ile Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun'un katıldığı toplantıda beslenme imkanları ve çalışmalar ele alındı.

Eskişehir'de öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yurtlardaki beslenme imkanları ve yürütülen çalışmalar ele alındı. İşletmeden sorumlu personelin de yer aldığı görüşmede, hizmet kalitesini daha üst seviyeye çıkarmaya dönük fikir ve öneriler üzerinde duruldu. Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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