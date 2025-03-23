Eskişehir'de Nevruz Bayramı Coşkusu
Eskişehir'de Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Büyük Park'ta renkli etkinliklerle kutlandı. Geleneksel halk oyunları, ateş üzerinden atlamalar ve çeşitli şarkılarla dolu bir gün yaşandı.
Eskişehir'de baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Büyük Park önündeki alanda düzenlenen etkinlik ile kutlandı.
Tepebaşı İlçesi Şarhöyük Mahallesi Büyük Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel halk oyunları sergilendi. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından, vatandaşlar ateş üzerinden atladı. Çeşitli şarkıların söylendiği etkinlik, yoğun ilgi gördü. Etkinliklere katılanlar, baharın gelişini sevinçle karşıladı. Alanı dolduran vatandaşlar, Nevruz coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinliklerde, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Alana alınan vatandaşların üzeri polis ekiplerince arandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel