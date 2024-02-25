Eskişehir'de Muhtar, Mahalle Sakinlerini Senfoniye Götürdü

Eskişehir'de Fatih Mahallesi Muhtarı Eda Yıldırım, mahalle sakinlerini senfoniye götürerek stres atmalarını sağladı.

Tepebaşı ilçesinin Fatih Mahallesi Muhtarı Eda Yıldırım, mahalle sakinlerine yönelik sosyal projeler üretmeye devam ediyor. Daha önce birçok gezi düzenleyen Yıldırım, son olarak mahalle sakinlerini senfoni ile buluşturdu. Mahalleli ile senfoniye giden Eda Yıldırım, vatandaşların stres atmasını sağladı. Vatandaşların sıklıkla bu tür etkinliklere katıldığını ifade eden Yıldırım, "Mahallemizde bu tür çalışmaları yıllardır yapıyoruz. Sakinlerimiz kültürel etkinliklerde bizleri yalnız bırakmıyor. Böyle olunca biz de elimizden geldiğince mahallemizin sorunlarının yanı sıra vatandaşlarımızın daha rahat ve kendini iyi hissetmesi için kültürel etkinlikler düzenliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR