Eskişehir'de Müftülük Personeline Afet ve Yangın Eğitimi

Eskişehir'de Müftülük Personeline Afet ve Yangın Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Müftülüğü personeline yönelik düzenlenen afet ve yangın farkındalık eğitimi başarıyla gerçekleştirildi. Eğitim sonunda yapılan tatbikatta yangın güvenliği uygulamalarıyla gerçekçi bir deneyim sağlandı.

Eskişehir İl Müftülüğü personeline yönelik düzenlenen uygulamalı afet ve yangın farkındalık eğitimi gerçeğini aratmadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince İl Müftülüğü personeline yönelik bir program düzenlendi. Müftülük personeline, AFAD görevlileri tarafından afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitimin sonunda yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat çerçevesinde yakılan ateş başarıyla söndürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.