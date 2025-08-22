Eskişehir'de Müftülük Personeline Afet ve Yangın Eğitimi
Eskişehir İl Müftülüğü personeline yönelik düzenlenen afet ve yangın farkındalık eğitimi başarıyla gerçekleştirildi. Eğitim sonunda yapılan tatbikatta yangın güvenliği uygulamalarıyla gerçekçi bir deneyim sağlandı.
Eskişehir İl Müftülüğü personeline yönelik düzenlenen uygulamalı afet ve yangın farkındalık eğitimi gerçeğini aratmadı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince İl Müftülüğü personeline yönelik bir program düzenlendi. Müftülük personeline, AFAD görevlileri tarafından afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitimin sonunda yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat çerçevesinde yakılan ateş başarıyla söndürüldü. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel