Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonrası Espark AVM'de Yoğunluk

Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan vatandaşlar sandıkların kapanmasının ardından Espark AVM'de yoğunluk oluşturdu.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde sabah saat 08.00'da başlayan oy verme süreci saat 17.00'da sona erdi. Türkiye'deki il ve ilçelerdeki yerel yöneticileri belirleyecek olan sandıklardaki sayım işlemi devam ederken, oy kullanan vatandaşlar seçim sonrasında Espark AVM'ye akın etti. Hafta sonunu da fırsat bilerek ailesiyle birlikte dışarıya çıkan Eskişehirliler Espark AVM'de zaman geçirirken, hem alışveriş merkezlerinde hem de restoranlarda yoğunluk oluştuğu görüldü. - ESKİŞEHİR