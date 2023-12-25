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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Mesaj Yayınladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen askerler için tramvayların bilgilendirme ekranları ve led ekranlara, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” mesajını yayınladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen askerler için tramvayların bilgilendirme ekranları ve led ekranlara, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" mesajını yayınladı.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde 22-23 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırıları sonucunda 12 askerimiz şehit edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvayların bilgilendirme ekranları ve kent merkezindeki araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan led ekranlara, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez." mesajı yansıtıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Terör Belediye Yerel Haberler

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