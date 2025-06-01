Eskişehir'de Komik Broşür Dikkat Çekti: 'Mami Ehliyet Sınavını Geçti'

Eskişehir'de Komik Broşür Dikkat Çekti: 'Mami Ehliyet Sınavını Geçti'
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Eskişehir İsmet İnönü Bulvarı'nda asılan broşürler, 'Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde' yazısıyla dikkat çekti. Komik tasarımıyla vatandaşların ilgisini çeken broşür, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Eskişehir İsmet İnönü Bulvarındaki elektrik direklerine ve banklara asılan " Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde" yazılı broşürler dikkat çekti.

İsmet İnönü Bulvarındaki elektrik direklerinde ve banklara asılan komik broşür vatandaşların dikkatini çekti. Dikkat çeken broşürde " Mami ehliyet sınavını geçti, dördüncü seferde" yazılıydı. Asılan kağıtta ehliyet sınavından geçen kişinin olduğu tahmin edilen bir fotoğraf mevcuttu. Eskişehir halkının göze çarpan komik broşür görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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