Eskişehir'de Kırsal Okul Öğrencilerine Okul Çantası Hediye Edildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Eskişehir'in 14 ilçesinde kırsal alan okullarında eğitim gören 500 ilk ve ortaokul öğrencisine eş zamanlı olarak okul çantası hediye edildi. Çantaların içerisinde defter, 12'li boya kalemi ve Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) programı tanıtım broşürü yer aldı.

Bu kapsamda Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde bulunan Cevizli İlkokulu ve Cevizli Ortaokulu'nda öğrenim gören 60 öğrenciye de hediyeleri düzenlenen etkinlikle teslim edildi. Etkinliğe Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Türkal, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özdemir, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Doğan Dinçsoy ve Mustafa Remzi Koç, Okul Müdürü Mustafa Çelebi ile Cevizli Mahalle Muhtarı Hasan Çakır katıldı.

"Hepsine başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum"

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Söz konusu tanıtım materyalleri, Tarım ve Orman Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen IPARD Programı Tanıtım Materyalleri Dağıtımı Teknik Destek Projesi kapsamında, IPARD III Programı'nın tanıtımı ve bilgilendirilmesine yönelik olarak İl Müdürlüğümüze gönderildi. Bu çerçevede Bakanlığımızca İl Müdürlüğümüze 500 adet tanıtım materyali (okul çantası, defter, 12'li boya kalemi, IPARD Programı tanıtım broşürü) ulaştırıldı. Dağıtım planını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hazırlayarak eş zamanlı olarak belirlenen okullarda çocuklarımıza teslim ettik. Bu materyaller, özellikle kırsalda yaşayan ve finans kaynağına ulaşmakta güçlük çeken çiftçilerimizin öğrenci çocuklarına hediye edilmiştir. Hazırlanan setler bugün itibarıyla 14 ilçemizdeki kırsal alan okullarında eğitim gören toplam 500 öğrencimize ulaştırılmıştır. Bu küçük hediyelerimizin öğrencilerimize eğitim hayatlarında motivasyon kaynağı olmasını diliyor, hepsine başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR