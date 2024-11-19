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Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Projesinde Göçük: 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı

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Eskişehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kentsel dönüşüm yapılan binada göçük: Enkaz altında kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kentsel dönüşüm yapılan bir binada yaşanan kısmı göçükte enkaz altıda kalan 2 işçi yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstiklal mahallesi Porsuk bulvarı Adalar mevkiinde kentsel dönüşüp çalışmaları sırasında bir binada kısmı göçük meydana geldi. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve kurtarma ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası enkaz altıda kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de Kentsel Dönüşüm Projesinde Göçük: 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Yerel
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