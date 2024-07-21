Eskişehir'de Keman Çalan Genç İlgi Topladı

Eskişehir'de kentin işlek bir noktasında kemanıyla çeşitli parçalar çalan genç, görenlerin beğenisini kazandı.

Sokak müzisyenlerinin gündüz saatlerinde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle akşam saatlerinde verdiği konserler devam ediyor. Müzisyenler kentin birçok noktasında farklı enstrümanlarla sanatlarını icra ederken, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde keman çalan genç büyük ilgi topladı. Vatandaşlar, müzisyenin performansını durarak ve etraftaki demirlere oturarak dinledi. Gence maddi destekte de bulunan vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. - ESKİŞEHİR