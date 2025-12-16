Haberler

Gençlerin 'başarısız' kedi kurtarma operasyonu kamerada

Eskişehir'de bir grup genç, çatıda bağıran bir kediyi kurtarmak için seferber oldu. Kedi, inebileceği yükseklikte olmasına rağmen gençlerle adeta oyun oynadı. Tüm çabalarına rağmen kediyi kurtaramayan gençler, ilginç anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiler.

Eskişehir'de çatıda bağıran kedinin kendisini kurtarmak için seferber olan gençlerle adeta oyun oynadığı ilginç anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir Tren İstasyonu'nun çatısından bağıran bir kedi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Bir grup genç, aslında kendi inebileceği bir yükseklikte olan sevimli hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Birbirlerinin omuzlarına çıkarak kediyi bulunduğu yerden almaya çalışan gençler, aşağıya çantalarını açarak hayvanın düşme ihtimaline karşı tedbir aldılar. Kedi ise bir ileri bir geri giderek gençlerle adeta oyun oynadı. Tüm çabalara rağmen 'başarısız' şekilde sonuçlanan ilginç kedi kurtarma operasyonu, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
