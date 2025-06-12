Eskişehir'de Kedileriyle Boş Dükkanında İlgili Tartışma

Eskişehir'de Kedileriyle Boş Dükkanında İlgili Tartışma
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Eskişehir'de boş dükkanında kedileri bulunan işletme sahibi, hayvanların iyi durumda olduğunu belirtmek için camına not yapıştırdı. Vatandaşlar ise bu duruma tepki göstererek, kedilerin bakıma ihtiyacı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir'de boş dükkanında kedileri bulunan işletme sahibi cama, "Kedilerin keyfi iyi, dokunmayın" yazılı not yapıştırdı. Hayvanların içeride hapsolduğunu düşünen vatandaşlar ise o notun üzerine, "Bize hiç öyle görünmüyor, onlara iyi bakın" yazarak cevap verdi.

Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde bir vatandaş boş dükkanının içerisine kedilerini bıraktı. Dükkan sahibinin mamalarını ve sularını koyduğu kedileri dışarıdan gören vatandaşlar, hayvanların içeride hapsolduğunu düşünerek endişelendi. Vatandaşların kendisini uyarması üzerine dükkan sahibi cama, "Kedilerin keyfi iyi, dokunmayın" yazan bir not yapıştırdı. Kısa bir süre sonra camın ön tarafına başka vatandaşlar tarafından kırmızı kalemle, "Bize hiç öyle görünmüyor, onlara iyi bakın" yazıldı. Dükkan camında notlarla gerçekleştirilen ilginç tartışma dikkat çekti.

"Kedileri dükkanda görünce kötü durumda zannediyorlar ama onlar güvende"

İşletme sahibi Yasin Anılır, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Anılır, "Ben bu 3 kediyi parktan kurtardım, sahiplendim. Burada besliyorum, güvendeler. Temiz mamaları, suları, yatakları var. Kedi yuvası da bulunuyor. İnsanlar kedileri burada tadilat halindeki bir dükkanda görünce onları kötü durumda zannediyorlar. Aslında durumları gayet iyi. Kedilerden 1'ini köpek saldırısından kurtardık. Diğerini çöp arasında buldum, kötü durumdaydı ve her yeri iltihaplıydı. Bakımlarını kendim yaptım" dedi.

"O kediler kötü durumdaydı"

Yaşanan ilginç polemiğin kendisini öfkelendirdiğini dile getiren Anılır, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar vitrin insanı. Şuradan gelip de parkta hayvan sahiplenen ya da burada köpek saldırısına uğrayan kedilere yardım eden insan görmedim. Nedense camda görünce hemen bir ilgilerini çekiyor. 'Bakımlı kedi, ay yazık, içeride kalmış' deniliyor. O kediler kötü durumdaydı. Kimse, 'Ay yazık, bunu götüreyim, eve bakayım' demedi." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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