Eskişehir'de Kanser Farkındalığı İçin Bina Mor Işıkla Aydınlatıldı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' dolayısıyla kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak için İl Sağlık Müdürlüğü ve ek hizmet binasını mor ışıkla aydınlattı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve ek hizmet binası kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla mor ışıkla aydınlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' nedeniyle kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve ek hizmet binası mor ışıkla aydınlatıldı. Yapılan aydınlatma havanın kararmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkarttı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel