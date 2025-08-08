Eskişehir'de Kadın Üreticilere Destek: Kızılinler Mahallesi'nde Tarım Buluşması

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Tepebaşı ilçesinde önemli tarımsal projelere ev sahipliği yapan Kızılinler Mahallesine gerçekleştirdiği ziyarette çiftçilerin güncel sorunlarını ve yeni taleplerini yerinde dinledi.

Göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Kızılinler Mahallesine gerçekleştiren İl Müdürü Yüksel Çil'e Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Sert, Kadın Çiftçilerden Sorumlu Ziraat Mühendisi Zuhal Akkaya ve teknik personel eşlik etti. Mahalle kahvesinde gerçekleştirilen çiftçi toplantısında mahalle muhtarı Halil İbrahim Can, aynı zamanda Kadın Çiftçi Derneği üyesi olan Emine Ünlüer, birlikte üretme isteğinde olan diğer kadın üreticiler ve mahallede tarımsal faaliyet gerçekleştiren çiftçilerle buluşan İl Müdürü Yüksel Çil çiftçilerin genel sorun ve taleplerini dinledikten sonra, köyde tarımsal üretim yapan kadın üreticilerin faaliyetleri ile özel ilgilendi.

Toplantıda Kızılinler Kabağı üretimi ile ünlü ve son yıllarda gerçekleştirdiği kabak festivali ile dikkat çeken, başta safran ve domates demonstrasyonları olmak üzere İl Müdürlüğünün tarımsal yeniliklerinin yaygınlaştırılması projelerine ev sahipliği yapan Kızılinler mahallesinin; kadın üreticilerin öncülüğünde gerçekleştirdiği kaliteli tarımsal üretim ve birlikte üretim isteği ile dikkat çektiği ve gelişime müsait önemli bir potansiyel taşıdığı dile getirildi. Bu nedenle İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda Han İlçesi, Gökçekuyu Mahallesinde uygulanan Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'ne benzer çalışmaların burada da uygulanarak yerel üretimin markalaşmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantıda söz alan İl Müdürü Yüksel Çil, çiftçilerin genel talep ve sorunları ile özel ilgilenerek karşılanması ve çözülmesi yönünde gerekli girişimleri yapacağı sözünü verdikten sonra; geçmiş yıllarda da üretime kazandırılması gündeme gelen Teknik Tarım Öğretim Binası'nın tadilatının yapılarak kurulması planlanan Kızılinler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine tahsis edilerek mahallede uygulanmasının faydalı olacağına inanılan ekolojik köy projesi uygulama alanı olarak kullanılması hususunda gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılacağı sözünü verdi. Alınan bu karar, mahallede üretilen her türlü bitkisel, hayvansal ve geleneksel el sanatı ürünlerinin yerinde pazarlanarak hedef kırsal alanın gelişimine ve bu alanda kırsal yaşamın sürdürülmesine önemli bir katkı sağlaması beklenen somut bir adım olarak görülmektedir.

Söz konusu çiftçi buluşmasında, üreticiler sağlanan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu desteğin artarak devam etmesini ve özellikle kadın kooperatifini kurulmasına yönelik sürecin hızlandırılmasını talep etti.

İl Müdürü Yüksel Çil, çiftçilerin taleplerini dikkatle dinlediğini ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak, planlanan adımların ivedilikle atılacağını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma ve kadın üreticilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çil, Kızılinlerin bu konuda örnek bir mahalle olduğunu söyledi.

Ziyaret sonunda üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile daha sıkı bir iletişim içinde olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek bu tür buluşmaların düzenli hale getirilmesini talep etti.