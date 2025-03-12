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Eskişehir'de İstiklal Marşı'nın 104. Yıl Dönümü Kutlandı

Eskişehir'de İstiklal Marşı'nın 104. Yıl Dönümü Kutlandı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' temalı anma programına katıldı. Programda Vali Aksoy, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' çerçevesinde düzenlenen programa katıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' temalı anma program, Vali Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Program öncesi Vali Aksoy ve protokol üyeleri, 'Tek Yürekte İstiklalden İstikbale' adlı resim sergisinde eserleri inceledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte söylenmesiyle başlayan programda Vali Aksoy, 'İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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