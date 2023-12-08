Eskişehir'de İlkokul Öğrencileri Ali Çavuş Cami'ni Ziyaret Etti

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Gazi ilkokulu öğrencileri, Tepebaşı İlçe Müftülüğüne bağlı Ali Çavuş Cami'ni ziyaret etti. Cami görevlileri öğrencilere dini bilgiler verdi ve caminin bölümlerini tanıttı. Etkinliklerin sonunda Filistin için dua edildi.

Eskişehir'de ilkokul öğrencileri, öğretmelerinin gözetiminde Ali Çavuş Cami'ni ziyaret etti.

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Gazi ilkokulu öğrencileri, Tepebaşı İlçe Müftülüğüne bağlı Ali Çavuş Cami'ni ziyaret ettiler. ÇEDES Okul sorumlusu Psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Seher Gökçe, Okul Müdürü Mehmet Yetişğin ve sınıf öğretmeni Şule Talas eşliğinde camiye gelen öğrencileri cami görevlileri Muhammed Mustafa Türe ve Sait Saydan karşıladı. Öğrencilere dini bilgiler verildikten sonra caminin bölümlerini tanıtıldı. Cami tanıtımının ardından, camii görevlileri öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı. Etkinliklerin sonunda Filistin için dua edildi. Tepebaşı İlçe Müftülüğünce programa katılan okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR