Eskişehir'de İlk Basın Kartı Dağıtım Töreni Gerçekleşti

Eskişehir'de İlk Basın Kartı Dağıtım Töreni Gerçekleşti
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2025 yılı Basın Kartı Komisyonu sonucunda ilk kez basın kartı almaya hak kazanan basın mensuplarına kartlarını dağıttı ve basının önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2025 yılı ilk Basın Kartı Komisyonu sonucu Eskişehir'de ilk kez 'Basın Kartı' almaya hak kazanan basın mensuplarına kartlarını dağıttı.

Düzenlenen programda bir konuşma yapan Vali Aksoy, "Bugün, basın kartı almaya hak kazanan arkadaşlarımıza kartlarını teslim edeceğiz. Basın kartı almaya hak kazanan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Basınımız, gece gündüz demeden, yaz kış demeden haber peşinde koşarak halkın haber alma özgürlüğünün sağlanmasında çok büyük emekler sarf ediyor. Sizleri mesai arkadaşları olarak görüyoruz ve bu anlamda her birinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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