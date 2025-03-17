Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Kanlı tabutlarla tehdit ettiler

Eskişehir'de İftar Programı ve Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Eskişehir'de İftar Programı ve Muhtarlarla İstişare Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde AK Parti MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, iftar programında hemşehrileriyle bir araya gelirken, muhtarlarla istişare toplantısı da düzenledi. Hatipoğlu, mahallelerin sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun katılımıyla iftar programı ve muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, hemşehrilerle iftar sofrasında bir araya geldi. Ramazan'ın huzurunu ve bereketini paylaşan Hatipoğlu, programı organize eden AK Parti İlçe Başkanı Ümit Yaşar Kara, teşkilat mensupları ve misafirperverlik gösteren hemşehrilere teşekkür etti. Hatipoğlu, "Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın," dedi.

İftar programının ardından Hatipoğlu, Çifteler'in Adalar, Sakarya, Yenimahalle, Eminekin, Orhaniye ve Osmaniye mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mahallelerin sorunları ve talepleri dinlenirken, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Hatipoğlu, katılımları ve katkıları için tüm muhtarlara teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
img

Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin! Açık açık ölümle tehdit ettiler
img

Bu detay Fenerbahçe'yi şimdiden şampiyonluktan etmiş olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.