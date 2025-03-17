Eskişehir'de İftar Programı ve Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun katılımıyla iftar programı ve muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, hemşehrilerle iftar sofrasında bir araya geldi. Ramazan'ın huzurunu ve bereketini paylaşan Hatipoğlu, programı organize eden AK Parti İlçe Başkanı Ümit Yaşar Kara, teşkilat mensupları ve misafirperverlik gösteren hemşehrilere teşekkür etti. Hatipoğlu, "Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın," dedi.

İftar programının ardından Hatipoğlu, Çifteler'in Adalar, Sakarya, Yenimahalle, Eminekin, Orhaniye ve Osmaniye mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mahallelerin sorunları ve talepleri dinlenirken, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Hatipoğlu, katılımları ve katkıları için tüm muhtarlara teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR