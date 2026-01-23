Haberler

Huzurevi sakinlerine yönelik anlamlı konser

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halis Toprak Huzurevi'nde yaşlılar için gerçekleştirilen konserle, onlara unutulmaz anlar yaşattı. Konser etkinliği, huzurevi sakinleri tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Eskişehir'de huzurevindeki yaşlılar, gerçekleştirilen konser ile keyifli vakit geçirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılara yönelik gönüllere dokunan bir konser gerçekleştirildi. Yaşlılar, ilgiyle takip ettikleri ve keyifli vakit geçirdikleri konserin ardından sanatçıları alkışladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
