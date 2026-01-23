Huzurevi sakinlerine yönelik anlamlı konser
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılara yönelik gönüllere dokunan bir konser gerçekleştirildi. Yaşlılar, ilgiyle takip ettikleri ve keyifli vakit geçirdikleri konserin ardından sanatçıları alkışladı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel