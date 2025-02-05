Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Bakan Fidan: Erdoğan-Şara zirvesinde YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı

Ankara'daki 3,5 saatlik zirveye damga vuran başlık

Eskişehir'de Hobi Sergisi Çocuklara Unutulmaz Deneyimler Sunuyor

Eskişehir'de Hobi Sergisi Çocuklara Unutulmaz Deneyimler Sunuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği ile VOS26 Yardım Gönüllüleri tarafından düzenlenen hobi sergisi, çocuklar için hazırlanan projelerle büyük ilgi gördü. Sergide amatör balıkçılıktan takı tasarımına kadar pek çok aktivite ve eğitim yer aldı.

Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) ile VOS26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlediği sergide çocuklar için hazırlanan projeler ilgi çekti.

Sergi, halkın yoğun ilgisi ve beğenisi ile karşılaştı. 6'ncısı gerçekleştirilen sergide amatör balıkçılık, RC iş makinesi parkuru, slotcar araç yarış parkuru, hava araç maketleri, deri tasarım, araç model ve maketleri, takı tasarım atölye çalışmaları, tren maket ve modelleri, olarak konusunda uzman isimlerin yer aldı. Birbirinden renkli stantlar ile hobi meraklıları ve vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapıldı. Ziyarete gelen çocuklar ise onlar için hazırlanan projeler ile unutulmaz deneyimler yaşadılar.

Her yıl giderek aratan bir ilgi ile devam eden 'Bir hobiye ne dersin' projesinin mimarı proje danışmanı Onur Başaran ve VOS 26 Dernek Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen, etkinliğin büyüyerek devam edeceğini belirtti. EBBALDER Başkanı Tamer Takıl da, "Dernek olarak sürekli halkımıza amatör balıkçılık ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmaktayız, öncelikle VOS26 derneğine ve emek vererek projeye katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz, bir sonraki sergiyi heyecan ile bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ankara'daki 3,5 saatlik zirveye damga vuran başlık
img

Yapılan VAR hataları ortaya çıktı
img

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu

Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.