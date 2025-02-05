Eskişehir'de Hobi Sergisi Çocuklara Unutulmaz Deneyimler Sunuyor

Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) ile VOS26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlediği sergide çocuklar için hazırlanan projeler ilgi çekti.

Sergi, halkın yoğun ilgisi ve beğenisi ile karşılaştı. 6'ncısı gerçekleştirilen sergide amatör balıkçılık, RC iş makinesi parkuru, slotcar araç yarış parkuru, hava araç maketleri, deri tasarım, araç model ve maketleri, takı tasarım atölye çalışmaları, tren maket ve modelleri, olarak konusunda uzman isimlerin yer aldı. Birbirinden renkli stantlar ile hobi meraklıları ve vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapıldı. Ziyarete gelen çocuklar ise onlar için hazırlanan projeler ile unutulmaz deneyimler yaşadılar.

Her yıl giderek aratan bir ilgi ile devam eden 'Bir hobiye ne dersin' projesinin mimarı proje danışmanı Onur Başaran ve VOS 26 Dernek Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen, etkinliğin büyüyerek devam edeceğini belirtti. EBBALDER Başkanı Tamer Takıl da, "Dernek olarak sürekli halkımıza amatör balıkçılık ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmaktayız, öncelikle VOS26 derneğine ve emek vererek projeye katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz, bir sonraki sergiyi heyecan ile bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR