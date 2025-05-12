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Eskişehir'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı
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Eskişehir'in Kuyucak Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde yağmur ve şükür duası etkinlikleri yapıldı. Katılımcılar, Yörük kültürünü tanıma fırsatı bulurken, yöresel lezzetlerle de buluştu.

Eskişehir'in tarihi Osmanlı köyü olan Kuyucak Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde büyük coşku yaşanırken, yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştirildi.

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan tarihi Osmanlı bölgesi Kuyucak Mahallesi'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Kuyucak Mahalle Muhtarlığı ve Kuyucak Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan misafirler, hem tarihi mekanları görme hem de Yörük kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı. Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit döneminde yapılan Kuyucak Köyü Camii'nde İmam hatipler Murat Oykun, Abdullah Erikli ve Abdurrezzak Duman tarafından mevlit okundu. Mevlitin ardından şenlik alanında Eskişehir Hacı Havva Camii imam hatibi Murat Oykun tarafından yağmur ve şükür duası yapıldı.

Yöresel müziklerin eşliğinde halay çekildi

Mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan 'Şifalı Osmanlı Aşı' olarak bilinen bulgur pilavı, Yörüklerin lezzetli Tolga çorbası, et ve yöresel irmik helvası ile doğal Osmanlı şerbeti misafirlere ikram edildi. Yöresel müziklerin eşliğinde katılımcılar halaylar çekti, zeybek oyunu oynadı. Uzun bir aradan sonra bir araya gelen çoğu Yörük kökenli katılımcılar, doyasıya eğlendi. Çocukların yumurta yarulnakaru ve büyüklerin halat çekme yarışmaları etkinlikte renkli anlara sahne oldu.

Akşam saatlerine kadar devam eden etkinliklere AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, siyasi ve sivil toplum temsilcileri, muhtarlar, davetliler, Yörükler ile çok sayıda mahalleli katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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