'İl Hayvanları Koruma Kurulu İstişare Toplantısı' düzenlendi

Eskişehir Valiliği'nde ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 'İl Hayvanları Koruma Kurulu İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Programda ilk olarak, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından, Eskişehir'de yürütülen hayvan koruma faaliyetleri hakkında yapılan diğer çalışmalar değerlendirildi. - ESKİŞEHİR