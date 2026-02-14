Haberler

'İl Hayvanları Koruma Kurulu İstişare Toplantısı' düzenlendi

'İl Hayvanları Koruma Kurulu İstişare Toplantısı' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valiliği'nde, Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında 'İl Hayvanları Koruma Kurulu İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, Hayvanları Koruma Kanunu ve Eskişehir'de yürütülen hayvan koruma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Eskişehir Valiliği'nde ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 'İl Hayvanları Koruma Kurulu İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Programda ilk olarak, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından, Eskişehir'de yürütülen hayvan koruma faaliyetleri hakkında yapılan diğer çalışmalar değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı