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Eskişehir'de Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartları İptal Edildi

Eskişehir'de Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartları İptal Edildi
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Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikle mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarının iptal edildiğini duyurdu. Kartların teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarının iptal edildiğini açıkladı.

DKMP İl Müdürlüğü, alınan kararı sosyal medyadan duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 02 Ağustos 2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğiyle beraber mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarını iptal edildi. Kartların en kısa sürede Eskişehir DKMP'ye teslim edilmesi gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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