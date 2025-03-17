Eskişehir'de Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartları İptal Edildi

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarının iptal edildiğini açıkladı.

DKMP İl Müdürlüğü, alınan kararı sosyal medyadan duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 02 Ağustos 2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvanları Koruma Kanunu değişikliğiyle beraber mevcut yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartlarını iptal edildi. Kartların en kısa sürede Eskişehir DKMP'ye teslim edilmesi gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR