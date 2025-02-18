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Eskişehir'de Hayvan Bakım ve Satış Yerlerine Denetim

Eskişehir'de Hayvan Bakım ve Satış Yerlerine Denetim
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Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, hayvan bakımevleri, petshoplar ve benzeri işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince hayvan bakımevleri, hayvan satış yerleri (petshop) ve benzeri işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

DKMP ekiplerinin rutin denetimleri sürdürüyor. Bu çerçevede, DKMP ekiplerince kent genelinde bulunan hayvan bakımevleri, hayvan satış yerleri (petshop), hayvan üretim yerleri ve hayvan otelleri kontrol edildi. İşletme sahiplerinei 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği' hükümleri hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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