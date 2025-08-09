Eskişehir'de Hayırseverlerden Mevsimlik Tarım İşçilerine Destek Etkinliği

Güncelleme:
Eskişehir'de bir grup hayırsever, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına özel bir etkinlik düzenleyerek hediyeler ve yiyecekler dağıttı. Etkinlikte çocuklar için müzikli oyunlar ve ikramlar yapıldı.

'İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, çadır kentte kalan minik yürekler için bir araya geldi. Grup gönüllüleri tarafından, özel ve anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, 350 kişilik etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Müzikli oyunlar oynanıp halaylar çekilerek çocukların ve ailelerinin güzel vakit geçirmesi sağlandı. Ayrıca, çocuklar için sevgiyle paketlenen hediyeler ile kek ve şeker gibi yiyecekler dağıtıldı. Kullanılmayan oyuncakların başka çocuklarda mutluluk olduğunu vurgulayan grup yöneticileri, paylaşmanın kalbi ısıtan en güzel duygu olduğuna dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
